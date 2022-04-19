Источник: бомбу и наркотики нашли в огороде в Ингушетии

19 апр. 15:43

В Ингушетии во время обысков в Сунженском районе в огороде частного дома найдено взрывное устройство и боеприпасы, об этом рассказал информированный источник.

"В рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте боеприпасов проведены обыски в селе Троицкое, где проживает ранее судимый за похищение человека 43-летний мужчина" - цитирует его "Интерфакс".

Под строительным мусором полицейские нашли гранату РКГ-3, пистолет ТТ-45 и магазин к автомату Калашникова с патронами калибра 7,62, а также пакет с наркотиками.

Владельца тайника разыскивают.