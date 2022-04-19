Пять человек пострадали от взрыва в производственном цеху в Ферганской области

19 апр. 15:27

Взрыв в цеху по производству кокса произошел накануне на территории логистического центра компании "Фергананефтепродукт" в Ташлакском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Управления по ЧС Ферганской области.

ЧП случилось во время тестовой эксплуатации. В результате два работника предприятия и трое строителей с ожогами были доставлены в центр скорой медпомощи, передает "Газета.uz".

По предварительным данным, взрыв произошел из-за длительного нагрева бака: давление внутри емкости выросло, крышка бака распахнулась, и газовый конденсат, находившийся внутри, загорелся.

В результате выездной проверки выяснилось, что опасный производственный объект эксплуатировался без проведения экспертизы промышленной безопасности проектной документации.

Идет доследственная проверка.