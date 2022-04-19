Роспотребнадзор: пандемия в стране не закончилась

19 апр. 15:23

В Роспотребнадзоре считают, что говорить об окончании пандемии коронавируса в России пока не приходится.

"Несмотря на относительную стабилизацию эпидемиологической ситуации в стране, говорить о завершении пандемии не приходится", - сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Под управлением Анны Поповой состоялось селекторное совещание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по субъектам РФ. Было отмечено, что коронавирус остается значимой угрозой для жизни и здоровья граждан, особенно тех, кто относится к группам риска.

В Роспотребнадзоре отметили, что в стране на омикрон-штамм приходится 97,5% подтвержденных случаев коронавируса.

Попова поручила руководителям управлений Роспотребнадзора по регионам совместно с органами местной власти держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусу и принимать необходимые меры в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.