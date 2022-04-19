Крупный туристский проект реализуют в Дагестане

19 апр. 15:21

Туристический комплекс готовится к открытию в ауле Чох в Гунибском районе Дагестана.

Как заявил ТАСС Проект замглавы правительства региона Муслим Телякавов, проект станет одним из крупнейших в горах республиики. "Одним из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых в горной зоне, является создание туристического комплекса "Чох — Россо" в Гунибском районе в ауле Чох", - подчеркнул он.

По его словам, комплекс откроется в текущем году. В селе уже построены гостиница на 17 номеров, бунгало на 12 номеров, коттеджи на 4 номера, банный комплекс, парковка на 100 машин и вертолетная площадка. Всего создано 50 новых рабочих мест.

Телякавов также рассказал о введении в эксплуатацию двух гостиничных корпусов в рамках реализации проекта туристического комплекса "Золотые пески".