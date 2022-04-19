Российские депутаты предлагают вернуть флаг СССР

19 апр. 15:11

КПРФ выступила с инициативой заменить российский триколор на флаг Советского Союза, чтобы закрепить за РФ принцип правопреемственности СССР на своей территории, документ размещен в электронной базе Госдумы.

В нем говорится, что государственный флаг России должен представлять собой красное прямоугольное полотнище, в углу которого изображены золотые серп и молот, над ними - красная пятиконечная звезда с золотой каймой.

"Принятие данного федерального конституционного закона позволит устранить имеющийся исторический пробел и попытки неоднозначного толкования законодательства, а также будет способствовать патриотическому воспитанию граждан, позволит свободно и открыто выражать чувства гордости за свою страну, любви и уважения к ней, сохранит почитание и память о наших предках - защитников Отечества", - цитирует пояснительную записку РИА Новости.

Авторы законопроекта уверены, что таким образом Россия возвратит "символ славных побед и великой мировой державы".