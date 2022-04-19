Сельскую школу "заминировали" в Армении

19 апр. 14:57

Сообщение о "бомбе", заложенной в школе села Вернашен Вайоцдзорской области, поступило сегодня в полицию города Ехегнадзор, об этом пишут СМИ.

Как передает Shamshyan.com, аналогичное сообщение получили и в службе 911, спасателям также рассказали, что несколько человек были ранены ножом.

На место событий прибыли сотрудники полиции и спасатели, была проведена эвакуация школы.

Стражи порядка установили, что на месте ЧП нет никого с ножевыми ранениями, проверка здания на предмет наличия опасных предметов продолжается.

По предварительным данным, правоохранители уже нашли автора анонимного сообщения.

В Ехегнадзорском отделении полиции готовятся материалы.