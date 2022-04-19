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Байден намерен руководить США до 86 лет

Байден намерен руководить США до 86 лет

Американский лидер Джо Байден рассказал экс-главе государства Бараку Обаме, что собирается пойти на второй президентский срок в 2024 году, сообщает The Hill.

"Байден" хочет баллотироваться, и он явно дает всем знать", - приводит издание слова источника, знакомого с содержанием разговоров Обамы и Байдена.

Он отметил, что Байден намерен баллотироваться второй раз, несмотря на спад рейтинга одобрения, поскольку он остается наиболее вероятным кандидатом от демократов, который сможет одержать победу над республиканцем Дональда Трампа.

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