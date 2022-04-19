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Велосипедистка выжила, попав под поезд на Кубани

Велосипедистка выжила, попав под поезд на Кубани

В поселке Южном Динского района Краснодара велосипедистка попала под пассажирский поезд, женщина госпитализирована.

Несчастный случай произошел во вторник на железнодорожном переезде в поселке Южном. Машинист пассажирского поезда сообщением Севастополь - Москва применил экстренное торможение, чтобы избежать наезда на 54-летнюю женщину, которая на красный сигнал светофора пересекала железнодорожные пути на велосипеде, сообщает пресс-служба Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

Поезд по касательной задел велосипедистку, она с травмами госпитализирована в первую краевую клиническую больницу.

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