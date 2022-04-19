Мертвого младенца нашли на рынке в Костанае

19 апр. 14:41

Мертвую новорожденную девочку нашли в пакете на рынке в Костанае, о ЧП рассказали в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

Накануне около 17.00 на территории рынка "Беркут" 37-летний мужчина обнаружил пакет, в котором лежал новорожденный ребенок, не подававший признаков жизни.

Следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки, передает alau.kz.

Ведется досудебное производство по ст.100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка". Ведутся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.