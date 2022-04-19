"Единое нацдвижение" готовит масштабные акции протеста

19 апр. 14:26

Самая многочисленная оппозиционная партия Грузии "Единое нацдвижение" намерена организовать масштабные акции протеста, цель которых - назначение досрочных парламентских выборов и дальнейшая смена власти, сообщил депутат от ЕНД Леван Хабеишвили.

Ранее он провел консультации с экс-президентом Грузии, основателем партии Михаилом Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме.

Депутат пояснил, что поводом для массовых демонстраций станут результаты парламентских выборов 2020 года: по мнению оппозиции, их итоги были сфальсифицированы правящей партией "Грузинская мечта".

"Мы должны устроить большой народный праздник - день, когда мы проводим "Грузинскую мечту". Для этого необходима мобилизация грузинского народа, а после властям придется принять конкретное решение. Думаю, что в случае мобилизации грузинского народа, им придется сделать это", - цитирует Хабеишвили Sputnik Грузия.

Оппозиционер добавил, что детали назначения досрочных парламентских выборов Саакашвили озвучит сам завтра на суде.