Появились подробности о новой авиакомпании Silk Avia

19 апр. 14:25

Авиакомпания Silk Avia, которая создается Uzbekistan Airports, будет использовать французско-итальянские самолеты ATR 72-600.

В настоящее время Uzbekistan Airports стоит в очереди на получение лайнеров, сообщила председатель правления компании Рано Джураева.

"Примерно 75% всех региональных перевозок в мире осуществляется на ATR. Мы будем брать в лизинг эти самолеты. Нам нужно шесть штук минимум. Планируем, что они поступят до первого квартала следующего года", – рассказала она.

Самолеты ATR потребляет топлива в четыре раза меньше, чем А320, отметила Джураева.

Средняя стоимость билета на рейсах Silk Avia составит $25. Первые рейсы свяжут Самарканд и крупные города республики, всего будет запущено около 40 региональных маршрутов.