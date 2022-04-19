"Партия пенсионеров" предложила отменить пенсионный возраст

19 апр. 14:11

Российская "Партия пенсионеров" считает необходимым ликвидировать пенсионный возраст, чтобы граждане самим выбирали, когда им уйти на пенсию. Об этом заявил ее председатель Владимир Бураков в ходе съезда в Москве.

"Мы считаем, что размер пенсии должен рассчитываться исходя из реального трудового стажа, заслуг перед государством, Отечеством и обществом, а также от состояния здоровья человека. Пенсионный возраст, как показатель, необходимо вообще ликвидировать", - цитирует его РИА Новости.

Политик добавил, что партия негативно относится к действующей системе пенсионного обеспечения, созданной "по лекалам примитивной уравниловки", а также выразил мнение о ненужности Пенсионного фонда. Бураков считает, что это звено нужно устранить и передать функции по пенсионному обеспечению в адрес федерального бюджета.