В Нур-Султане и Алматы высшее образование будут получать за 2,5 года

19 апр. 14:03

Минобразования Казахстана уже в новом учебном году планирует внедрить пилотный проект, по которому длительность обучения на бакалавриате сократиться с 4 до 2,5 лет.

В ведомстве объяснили, что так рынок труда гораздо быстрее получит специалиста, ориентированного на получение практических знаний.

"Очень много работодателей говорят, что мы очень долго готовим кадры – в течение 4 лет. Но это остается для уровня бакалавриата, но также в пилотном режиме мы хотим начать подготовку прикладных бакалавров, и они, в зависимости от того, на базе 11 класса они пойдут в университет либо на базе колледжа, будут обучаться в течение определенного времени, но срок обучения будет гораздо короче, чем обучение в обычном бакалавриате", – рассказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов на брифинге в правительстве.

Внедрить пилотный проект планируется уже с начала учебного года 2022/2023.

В министерстве определяет в каких именно вузах будет запущен пилотный проект, ожидается, что это будут учебные заведения Нур-Султана и Алматы. Отмечается, что прикладные бакалавры после 2-2,5 лет смогут продолжить обучение.