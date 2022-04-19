Ветераны Великой Отечественной войны получат материальную помощь в Азербайджане

19 апр. 13:54

Участники Второй мировой войны 1941-1945 годов, вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, а также лица, награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу, получат единовременную материальную помощь в Азербайджане.

Такое распоряжение подписал сегодня президент Ильхам Алиев.

Согласно документу, участникам Второй мировой войны выделят единовременную материальную помощь в размере 1,5 тыс манатов.

Вдовы погибших или скончавшихся впоследствии бойцов; награжденные орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу; работники спецформирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу или оперативных зонах сражавшихся фронтов; награжденные медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда; участники блокады Ленинграда получат единовременную материальную помощь в размере 750 манатов.