Переговоры России и Украины станут возможны после новой фазы спецоперации

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик. Последний раз стороны общались вживую в Стамбуле в конце марта. С начала апреля украинская сторона, по сообщениям МИД РФ и Кремля, перестала придерживаться конструктивной линии. Если на стамбульских переговорах Киев согласился на ряд устраивающих Москву пунктов, как невступление в НАТО и отказ от силового решения проблемы Донбасса, то после событий в городе Буча администрация Владимира Зеленского изменила переговорные позиции. В частности, киевские власти поменяли условия по гарантиям безопасности Украины, заявив, что они включают также Крым и Донбасс. Такие предложения изначально были неприемлемы для России, поскольку Крым - это российская территория, а ДНР и ЛНР - независимые республики.

Отказ Украины признавать независимость ДНР и ЛНР, а также российскую принадлежность Крыма вынудил Россию продолжить спецоперацию. Выведя войска с Киевского, Черниговского и Сумского направлений, Москва сконцентрировала армию в направлении Донбасса. Цель - добиться обеспечения административных границ для ЛНР и ДНР. Полную заморозку дипломатических усилий констатировал накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он заявил, что не видит сейчас перспектив соглашений между Киевом и Москвой.

"Такое предложение [встреча РФ и Украины для обсуждения гуманитарных вопросов] ООНовцы делали и раньше. Они в принципе хотят найти какую-то нишу в урегулировании, в сближении позиции сторон. Ниша, наверное, возможна в том случае, если будут перспективы каких-либо договоренностей между Россией и Украиной, которых я лично сейчас не вижу, особенно в нынешней ситуации", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Сегодня уже известно - и это не скрывает ни российская, ни украинская сторона - что начался новый этап эскалации на Украине. Президент Украины Владимир Зеленский с утра объявил о начале "битвы за Донбасс", пообещав, что украинские военные будут сражаться до последнего. "Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно", - заявил он. Через несколько часов о новой фазе спецоперации заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Операция на востоке Украины направлена на - как уже было объявлено - полное освобождение Донецкой и Луганской республик", - сказал он в интервью телеканалу India Today.

Сегодня о спецоперации высказался и глава Минобороны России Сергей Шойгу. Вооруженные силы РФ последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни, отметил он. В принципе, основную цель спецоперации ранее уже обозначало Минобороны России и Генштаб ВС РФ - освобождение Донбасса до административных границ. Неясно было, когда наступит именно эта фаза. Кремль давал шанс Зеленскому обойтись мирным соглашением с уступкой Донбасса, но Киев отказался.

Скорее всего, срыв дипломатического процесса связан с появившимся у украинской стороны ощущения и иллюзии, что российская спецоперация "увязла". Вывод войск из Чернигова и Киева Минобороны Украины восприняло как "поражение" Москвы. Иллюзию о собственной победе подкрепляла и активная поддержка Запада. ЕС уже ввел пять пакетов санкций, сейчас обсуждаются шестой и седьмой. Они подразумевают отказ ЕС от покупки российской нефти и газа. Кроме того, Европа и США оказали значительную военную поддержку Украине.

США объявили о поставках 11 вертолетов Ми-17, 200 бронетранспортеров М113, 100 бронеавтомобилей "Хамви", 100 комплексов противотанковых барражирующих боеприпасов (беспилотников-камикадзе) Switchblade, 15 тяжелых гаубиц калибром 155 мм, 10 артиллерийских радаров для контрбатарейной борьбы, дополнительных объемов противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger. Словакия поставит батареи систем ПВО С-300, Польша - до 100 танков Т-72, Чехия - 20 ракетных установок залпового огня RM-70 (модернизированная версия «Града») и самоходные гаубицы "Дана". Великобритания пообещала бронированные автомобили Mastiff и Jackal, противокорабельных ракеты "Гарпун" и ПЗРК Starstreak.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявлял, что ЕС ставит на силовое решение конфликта на Украине. В российском Минобороны понимают, что Запад не заинтересован в переговорах и рассчитывает на провал российской спецоперации. Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы затянуть спецоперацию ВС РФ на Украине, они намерены воевать "до последнего украинца", заявил сегодня Шойгу.

Не все страны НАТО ставят на силовой фактор. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган все еще рассчитывает на возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной. "Достижение перемирия, а затем прочного мира между двумя нашими соседями станет одним из лучших дел, сделанных во имя человечества", – сказал он. При этом Эрдоган отметил, что события в Буче "бросают тень на наши усилия".

Несмотря на пацифистский настрой Анкары, очевидно, военная операция РФ не прекратится, пока войска России и ДНР/ЛНР не дойдут до административных границ Донецкой и Луганской республик. Готова ли будет тогда Украина принять новый свершившийся факт - это уже отдельная тема.