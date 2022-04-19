В Анкаре обвинили ООН в невыполнении своей миссии

19 апр. 13:32

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил о необходимости проведения реформ в ООН, поскольку организация не выполняет свою миссию, в том числе в деле решения конфликта на Украине.

По его словам, в украинском кризисе ООН должна была выйти на первый план и стать адресом решения, но организация "не может представлять реалии мировой политики и стремления к справедливости, не может выполнять свою миссию".

"Вновь проявилась настоятельная необходимость реформ. Эта решимость, которую наш президент неустанно принимал в течение многих лет, сегодня стала гораздо более значимой", - цитирует Алтуна TRT Haber.