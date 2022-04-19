Автобусные чартеры свяжут Москву и курорты Черного моря

19 апр. 13:29

Туроператор "Интурист" планирует запустить автобусные чартеры на курорты России и Абхазии, сообщает АТОР.

"Пакетные туры на базе автобусной перевозки по цене более чем доступны: недельный отдых на двоих начинается всего от 20 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе туроператора.

В стоимость пакета включены проезд на автобусе из Москвы до курорта и обратно, групповой трансфер до объекта размещения и обратно, проживание в выбранном отеле.

Выезды из Москвы будут осуществляться дважды в неделю, по средам и субботам, обратно - по пятницам и понедельникам. . Для посадки в автобус отдыхающим потребуются ваучер "Интуриста", посадочный талон, паспорт, памятка и программа тура.

В компании подчеркнули, что добраться до курортов автобусами получится быстрее, чем поездами. Время в автобусном путешествии, в зависимости от маршрута, составит от 20 до 26 часов.

Это меньше, чем продолжительность путешествия на южные курорты по железной дороге, заверил представитель компании.

"Интурист" уже подготовил пакетные туры на базе трех автобусных маршрутов: Москва - "Сириус" ("Имеретинский парк"), Москва - Анапа, Геленджик (вокзалы), Москва - Феодосия, Симферополь (вокзалы).