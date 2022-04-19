Лидерам ячейки "Хизб ут-Тахрир" в Крыму вынесли приговор

19 апр. 13:16

Жителя Крыма Эмиля Зиядинова осудили на 17 лет за создание в республике ячейки запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

В ноябре 2019 года Зиядинов организовал в регионе деятельность структурного подразделения "Хизб ут-Тахрир" и руководил им до задержания в июле 2020 года. Суд установил, что Зиядинов занимался вербовкой местных жителей и вовлекал в ячейку неустановленных лиц. Основной целью были насильственный захват власти и изменение конституционного строя России.

Отмечается, что дело было заведено по статьям "Организация деятельности террористической организации" и "Приготовление к насильственному захвату власти". В суде Зиядинов отказался признавать свою вину.

"В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 4 лет в тюрьме", - сказано в сообщении.

Стоит добавить, что приговор в законную силу еще не вступил.