Ozon: в компании нет массовых увольнений

19 апр. 13:07

Компания Ozon опровергала информацию о том, что проводятся массовые сокращения сотрудников.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Ozon сократила часть сотрудников и расходы на фонд оплаты труда.

"В компании нет массовых увольнений. Напротив, в Ozon открыты десятки вакансий в разных подразделениях - от супервайзеров в логистике до маркетологов, аналитиков и разработчиков. Также компания набирает людей на новые логистические объекты, которые продолжают открываться в 2022 году", - сообщили в пресс-службе Ozon.

В этом году площади логистической инфраструктуры компании прирастут в Петербурге и Новосибирске, новые комплексы будут запущены в Самаре, а также в ЮФО.