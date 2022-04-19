На Дону вступает в силу запрет на рыбалку

19 апр. 13:05

С завтрашнего дня, 20 апреля, в Ростовской области вступает запрет на рыбалку на нескольких реках региона, - сообщается в приказе Минсельхоза России.

С 20 апреля по 1 июня нельзя будет рыбачить в Дону, во всех его притоках, протоках и рукавах, а с 25 апреля запрет распространится и на Цимлянское водохранилище от железнодорожного моста у станции Ложки до устья реки Иловля, - передает "АиФ-Ростов".

С 1 мая по 1 июня вылов рыбы запрещается на территории от плотины Цимлянской ГЭС до железнодорожного моста у станции Ложки. С берега рыбачить будет можно, но только на удочку.

Напомним, в регионе по 30 апреля действует запрет на лов кефали, а до 15 июня запрещен вылов рыбца.