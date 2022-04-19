В Британии пророчат мировой голод из-за антироссийских санкций

19 апр. 12:56

Британский экономист Лиам Халлиган сообщил, что санкции против РФ оказывают давление на глобальные цепочки поставок сельскохозяйственной продукции и приведут к дефициту продовольствия по всему миру.

"Раньше около трети мировых поставок зерна переправляли через черноморские порты, но сейчас этот экспорт практически прекратился", - заявил он изданию The Daily Telegraph.

Он считает, что Запад так не понял, что Россия, Украина и Беларусь являются крупнейшими производителями пшеницы, ячменя и других культур. Сейчас все страны в основном используют прошлогодний урожай, однако он закончится, и, по его словам, миру грозит голод.