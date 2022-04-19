Парламентские слушания по отношениям с Турцией инициировала оппозиция в Армении

19 апр. 12:56

В Нацсобрании Армении состоятся слушания по вопросу отношений с Турцией, такое сообщение опубликовано на официальном сайте органа.

В нем говорится, что парламентские слушания по проекту заявления "О концептуальных положениях отношений между Арменией и Турцией" назначены на 21 апреля, они начнутся в 11:00. Их инициатором выступает оппозиционная фракция "Армения".

Напомним, первая встреча спецпредставителей Армении и Турции Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча прошла 14 января в Москве, вторая - 24 февраля в Вене, третья состоится в скором времени также в австрийской столице.