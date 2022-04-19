Суд арестовал главу Курского округа Ставрополья за превышение полномочий

19 апр. 12:50

Суд принял решение арестовать главу Курского округа Ставропольского края Сергея Калашникова почти на два месяца по делу о превышении должностных полномочий при вывозе мусора в станице Курской, - сообщает официальный сайт Ленинского районного суда Ставрополя.

Глава администрации четыре года заключал договоры с муниципальным "ЖКХ Курского района" по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). При этом мусор вывозился на участок на территории райцентра, не имеющий лицензии полигона. Туда попали и отходы VI класса опасности. Участок почвы загрязнен, и на его восстановление потребуется 241,5 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Ставрополье".

Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 25 суток, - говорится в сообщении.