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Суд арестовал главу Курского округа Ставрополья за превышение полномочий

Суд арестовал главу Курского округа Ставрополья за превышение полномочий

Суд принял решение арестовать главу Курского округа Ставропольского края Сергея Калашникова почти на два месяца по делу о превышении должностных полномочий при вывозе мусора в станице Курской, - сообщает официальный сайт Ленинского районного суда Ставрополя.

Глава администрации четыре года заключал договоры с муниципальным "ЖКХ Курского района" по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов (ТБО). При этом мусор вывозился на участок на территории райцентра, не имеющий лицензии полигона. Туда попали и отходы VI класса опасности. Участок почвы загрязнен, и на его восстановление потребуется 241,5 млн рублей, - выяснило следствие, передает "АиФ-Ставрополье".

Исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на месяц и 25 суток, - говорится в сообщении.

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