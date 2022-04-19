Центробанк закрыл от огласки список участников СПФС?

19 апр. 12:46

Список участников Системы передачи финансовых сообщений (СПФС, российский аналог SWIFT) перестал быть открытым.

Ранее его можно было посмотреть на сайте Центробанка России, сейчас по этому адресу появляется сообщение, что адрес набран неправильно или что такой страницы больше не существует, передает "Интерфакс".

Комментариев от регулятора пока не поступало.

Напомним, накануне председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании профильных комитетов Госдумы сообщила, что к СПФС присоединились 52 организации из 12 стран.