Жителю Дагестана вынесли приговор за пропаганду терроризма

19 апр. 12:31

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор жителю Дагестана, публично высказывавшемуся в поддержку запрещенной в РФ международной террористической организации ИГИЛ, такое сообщение распространила пресс-служба суда.

Мужчина был признан виновным по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности террористической организации), он приговорен к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, пишет "Интерфакс".

Как установило следствие, осужденный с декабря 2016 по февраль 2018 года во время бесед с жителями Бабаюртовского и Цунтинского районов публично говорил, что признает идеологию ИГИЛ единственно правильной, такой, которой нужно подражать.

Кроме того, мужчина также слал собеседникам ролики о деятельности этой запрещенной террористической организации, чтобы сформировать у них идеологию терроризма и убедить в ее привлекательности.