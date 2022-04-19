Россияне подняли цены на жилье в Турции, Грузии, Армении, Узбекистане

19 апр. 12:27

С конца февраля наблюдается поток россиян, уехавших в соседние страны. В результате аренда жилья подорожала в Турции, Грузии, Армении и Узбекистане, пишет РБК.

В Турции сегодня снять квартиру стоит в три-четыре раза дороже, чем в феврале. В курортных Анталье и Аланье количество запросов от россиян увеличилось почти в четыре раза. Сейчас квартиру со спальней и кухней-гостиной в популярном районе можно снять за 10–20 тыс лир (54,7–109,4 тыс рублей), в прошлом году такая же квартира стоила в месяц 2,5–4,5 тыс лир (13,6–24,6 тыс рублей). В Стамбуле, Бодруме, Измире, Фетхие квартиры в аренду также выросли в цене с 2-4,5 тыс лир до 10-22 тыс лир.

В Грузии спрос на съемное жилье вырос в полтора раза. В конце февраля средняя стоимость месячной аренды в Тбилиси составляла $300 (24 тыс рублей), то сейчас - $450–500 (36–40 тыс рублей). В Батуми, Кутаиси и Рустави средняя ставка сегодня $350 (28 тыс рублей).

Приток россиян в Армению объясняется возможностью въезда по внутрироссийскому паспорту, а также тем, что в стране работают банковские карты "Мир". Всего с конца февраля 2022 года из России в Армению прибыли около 75 тыс человек, примерно у половины из них есть местное гражданство.

В центре Еревана в феврале снять обустроенную однокомнатную квартиру можно было за 235,5 тыс драмов (39,7 тыс рублей), сегодня - за 471,1 тыс драмов (79,4 тыс рублей). Квартиры сдаваемые посуточно, стоят от 25 тыс драмов (4,2 тыс рублей).

Узбекистан также стал популярным направлением, цены на аренду жилья в Ташкенте выросли на 15%. В престижном районе снять однокомнатную квартиру сегодня можно за 5,65–11,3 млн сумов (39,9–79,8 тыс рублей).

По оценкам риелторов, пока дефицита предложения нет, однако если россияне продолжат приезжать, то цены вырастут еще.