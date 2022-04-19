Три площадки вольются в новую туристскую ОЭЗ на Ставрополье

19 апр. 12:26

В особую экономическую зону (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа, создаваемую на Ставрополье, войдут три площадки в городах Кавминвод, - сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"Готовим технические решения, связанные с планировкой и инженерной инфраструктурой на территории ОЭЗ. Это будут три площадки - "Солнечная долина" в Кисловодске, гора Развалка в Железноводске и Пятигорск", - цитирует "Интерфакс"

слова директора департамента реализации госпрограммы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиля Бексултанова.

Уже есть компании, которые планируют здесь строительство гостиниц, санаториев и спа-отелей.

Напомним, пресс-служба губернатора Ставрополья сообщала, что в этом году в соответствии с комплексной программой по развитию Кавминвод до 2030 года будут сформированы курортные ОЭЗ. Документы для их оформления планируется направить в Минэкономразвития РФ до конца мая.