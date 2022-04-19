Санкции против РФ вынудили немцев чаще думать о будущем, реже смотреть телевизор и отказаться от сна

19 апр. 12:07

Резкий рост цен заставляет жителей Германии тратить накопленные сбережения, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten со ссылкой на опрос института Ipsos.

Так, примерно 22% немцев стали откладывают меньше или вообще перестали делать какие-либо сбережения. При этом около 10% опрошенных из-за инфляции вынуждены тратить отложенные средства.

Сильный удар достался людям в возрасте от 25 до 34 лет - они имеют собственное жилье, однако зарабатывают меньше людей старшего поколения. Кроме того, представители данной возрастной группы не только меньше откладывают, но и берут больше кредитов, а также реже расплачиваются по имеющимся.

Помимо этого, каждый третий участник опроса стал реже смотреть телевизор и использовать бытовую технику для экономии. 44% респондентов стали уменьшать мощность обогревателей, а порядка 3% - отключили их полностью.

Также опрос показал, что 84% немцев стали чаще покупать продукты по акции или от более дешевых производителей. Кроме того, 43% жителей ФРГ говорят об ухудшении финансового положения, 47% - стали беспокоиться за будущее, а 20% - беспокоит бессонница.