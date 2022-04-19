В Краснодаре автомобиль сбил школьницу на пешеходном переходе

19 апр. 12:07

В Краснодаре в микрорайоне Гидростроителей вечером в понедельник под колеса иномарки угодила 13-летняя девочка, она переходила дорогу по пешеходному переходу.

"В 18.20 27-летний местный житель за рулем автомобиля "Фольксваген" ехал по улице Благоева со стороны Трудовой Славы в сторону Мачуги. Напротив дома №7 он сбил 13-летнюю девочку, возвращавшуюся из школы домой и переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщили в УМВД России по Краснодару, пишут "Кубанские новости".

Школьница госпитализирована с переломом ноги.

По факту ДТП проводится административное расследование.