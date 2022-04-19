Ставропольские врачи ответят в суде за липовые справки об инвалидности

19 апр. 12:04

Шестеро ставропольских медиков, получавших взятки за оформление фиктивных справок об инвалидности, предстанут перед судом, - сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Преступную группировку организовал местный врач, пригласив в нее еще пятерых коллег. За деньги сообщники обеспечили 25 ставропольцев, не имеющих отклонений по здоровью, бессрочными справками об инвалидности второй и третьей группы. Всего преступники незаконно получили более 3,1 млн рублей, которые поделили между собой, - полагает следствие, передает "АиФ-Ставрополье".

Врачи были задержаны в октябре 2018 года, в отношении участников группировки возбудили уголовные дела по статье 290 УК РФ "Получение взятки".

Ставропольская прокуратура утвердила обвинительные заключения и направила их в Октябрьский районный суд краевой столицы, в отношении одного из фигурантов уголовного дела суд уже вынес обвинительный приговор.