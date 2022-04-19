Погром в букмекерской конторе раскрыли полицейские на Ставрополье

19 апр. 11:54

Подозреваемого в умышленном повреждении имущества задержали в Пятигорске, сообщается на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В дежурную часть обратился владелец одной из букмекерских компаний и рассказал о повреждении его имущества.

Участковые выяснили, что к преступлению причастен 33-летний житель соседнего региона.

Он был доставлен в городской отдел внутренних дел, где сообщил, что ранее заключил устный договор с потерпевшим: последний пообещал ему помочь в открытии букмекерской фирмы.

"Когда мужчина понял, что помощи ждать не стоит, он пришел в офис заявителя и монтировкой разбил 22 компьютерных монитора", - отметили в полиции.

Сумма ущерба составила порядка 300 тыс рублей.

Открыто уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества).