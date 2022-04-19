Заболеваемость коронавирусом в Грузии снова выросла

19 апр. 11:54

За минувшие сутки в Грузии выявили 342 новых случая заражения коронавирусом, накануне сообщалось о 74 случаях.

Больше всего новых случаев инфицирования выявили в Тбилиси - 160, следом идут регионы Имерети – 38, Гурия – 27.

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 1 653 460 случаев коронавируса.

За сутки в Грузии сделано 22 329 тестов на коронавирус, показатель положительности - 1,53%. Выздоровел за сутки 161 человек, за все время - 1 634 474. Умер за сути один пациент, с начала пандемии – 16 794.

Всего в стране на данный момент 2 166 активных случаев заражения, состояние 73 пациентов оценивается как тяжелое.