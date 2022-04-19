Набиуллина рассказала, что будет на следующем заседании ЦБ РФ по ключевой ставке

19 апр. 11:43

ЦБ РФ на следующем заседании по ключевой ставке намерен оценить ситуацию, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Заседание совета директоров по ключевой ставке запланировано на 29 апреля.

"На следующем заседании через неделю будем смотреть, как развивается ситуация. Но мы понимаем, что нужна доступность ставок, в том числе для кредитования экономики", - заявила Набиуллина в Госдуме.

Напомним, 8 апреля ключевая ставка была внепланово снижена с рекордных 20% до 17%. В ЦБ РФ объяснили решение тем, что риски для финансовой стабильности России перестали нарастать. Регулятор также допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.