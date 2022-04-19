Россельхознадзор нашел вирус мозаики пепино в сирийских перцах

19 апр. 11:41

Российские специалисты нашли вирус мозаики пепино в перце из Сирии, такое сообщение опубликовано на сайте Россельхознадзора.

Переговоры с представителями Минсельхоза САР на эту тему состоялись накануне.

"Служба выразила обеспокоенность в связи с выявлением вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) в партии свежих перцев, поступивших на территорию РФ из Сирии. Нотификация об обнаружении заболевания ранее была направлена сирийским коллегам", - отметили в ведомстве.

Сирийская сторона заявила, что вирус не был зарегистрирован на территории страны, пообещала усилить контроль и передать данные обо всех принятых мерах в Россельхознадзор.