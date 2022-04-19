Свой пост покинет министр имущественных отношений Ставрополья

19 апр. 11:33

Глава Минимущества Ставрополья Виталий Зритнев покидает свой пост, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Это не отставка. Ему не продлен трудовой контракт. 26 апреля - последний день работы Виталия Зритнева в должности министра имущественных отношений Ставропольского края", - уточнили в пресс-службе, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, на посту министра Виталий Зритнев работал с марта 2020 года, до этого он был первым заместителем министра экономического развития Ставрополья. Уроженец краевого центра имеет юридическое и экономическое образование, а также степень кандидата социологических наук.