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Свой пост покинет министр имущественных отношений Ставрополья

Свой пост покинет министр имущественных отношений Ставрополья

Глава Минимущества Ставрополья Виталий Зритнев покидает свой пост, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Это не отставка. Ему не продлен трудовой контракт. 26 апреля - последний день работы Виталия Зритнева в должности министра имущественных отношений Ставропольского края", - уточнили в пресс-службе, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, на посту министра Виталий Зритнев работал с марта 2020 года, до этого он был первым заместителем министра экономического развития Ставрополья. Уроженец краевого центра имеет юридическое и экономическое образование, а также степень кандидата социологических наук.

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