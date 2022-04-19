День русского языка станет выходным в России?

19 апр. 11:31

Фракция Государственной думы "Справедливая Россия - За правду" направила на отзыв в российское правительство законопроект, в котором предлагается сделать День русского языка, отмечаемый 6 июня, праздничным выходным. Об этом рассказал лидер справороссов Сергей Миронов.

"Мы считаем, что день рождения Александра Сергеевича Пушкина, который традиционно 6 июня мы празднуем как День русского языка, должен стать государственным праздником и выходным днем", - цитирует его ТАСС.

Напомним, День русского языка был установлен указом президента России Дмитрия Медведева от 6 июня 2011 года.