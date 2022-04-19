Полицейского, обвиняемого в случайном убийстве, задержали в Тбилиси

19 апр. 11:22

Старший детектив полицейского управления Старого Тбилиси задержан по обвинению в убийстве по неосторожности, такое сообщение распространила Специальная следственная служба Грузии.

Как установило следствие, накануне ночью в пригороде Цкнети полицейский проводил задержание в связи с возможным фактом незаконного приобретения и хранения наркотиков. Однако в какой-то момент табельный пистолет случайно выстрелил в 30-летнего задержанного, который умер на месте, пишет Sputnik Грузия.

Идет расследование по двум статьям УК Грузии - "Причинение смерти по неосторожности" и "Превышение служебных полномочий", стражу порядка грозит от пяти до восьми лет тюрьмы.

Свидетели рассказали, что у задержанного не было оружия. Увидев полицейских, он спрятал наркотик в рот. Кроме того, по словам очевидцев, оружие выстрелило случайно.