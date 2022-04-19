Зачем Никол Пашинян прилетел в Россию?

19 апр. 11:30

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Российскую Федерацию с двухдневным официальным визитом. В аэропорту его встречали заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко, а также начальник управления государственного протокола МИД России Игорь Богдаш.

С Пашиняном в Россию прибыли вице-премьер Армении Мгер Григорян, секретарь Совбеза страны Армен Григорян, глава МИД Арарат Мирзоян, министр образования, науки, спорта и культуры Ваграм Думанян и другие должностные лица.

В рамках визита Никол Пашинян планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным - в повестке переговоров лидеров развитие стратегических и союзнических отношений двух стран. Также одной из тем обсуждения станет выполнение заявлений глав России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Также запланированы встречи армянского премьера с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

19-20 апреля делегация совершит визит в Москву, а 20 числа состоится визит Пашиняна в Нижний Новгород.