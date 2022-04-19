Госпитализация с коронавирусом в России выросла на 227%

19 апр. 11:14

За минувшие сутки в России выявили 8 640 новых случая заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 416, в Петербурге - 624, в Подмосковье - 149. В Краснодарском крае - 56, в Ставропольском крае - 107, в Крыму - 91, в Дагестане - 25, в Кабардино-Балкарии - 24, в Адыгее - 28, в Карачаево-Черкесии - 20, в Северной Осетии - 10, в Ингушетии - 9, в Чечне ни одного случая.

Общее число инфицированных в России достигло 18 092 791 человека.

Госпитализированы за сутки 3 462 человека, на 227,2% больше, чем накануне. Выздоровели - 16 763 пациента, за все время - 17 407 228.

Умерли за сутки 235 человек, с начала пандемии - 373 948.