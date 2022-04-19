Транзит газа в Европу через Украину стал вдвое ниже обязательств "Газпрома"

19 апр. 11:05

Во вторник транзит газа через Украину опустился до 54,8 млн кубометров.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 54,8 млн куб. м на 19 апреля", - рассказал официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Отметим, что максимальные контрактные обязательства составляют вдвое больше - около 109,6 млн куб м в сутки.

С конца февраля до начала апреля транзит через Украину держался на близком к максимуму уровне, заявки стали снижаться с 8 апреля.