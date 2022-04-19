Россельхознадзор нашел на Ставрополье и в КБР партию "левой" мясной продукции

19 апр. 10:53

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на Ставрополье и в Кабардино-Балкарии 10 т контрафактных пельменей и других мясных изделий, - сообщает пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления надзорного ведомства.

Продукцию неизвестного происхождения установили при проверке – как показали результаты анализа системы электронной сертификации "Меркурий", ИП Пудов А.С. из Майского района КБР произвел 9980,4 кг мясных изделий, в частности пельменей из говядины, свинины и индейки, фарш индейки и котлеты из говядины и свинины, не указав в сертификате информацию о происхождении сырья, - передает "АиФ-Ставрополье".

Однако предприниматель направил свою продукцию в Кабардино-Балкарию и Ставропольский край для оптовой продажи. Управление Россельхознадзора уже выдало ему предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства России.