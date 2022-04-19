В Сочи спасли девушку, унесенную течением реки

19 апр. 10:50

Сотрудники МЧС спасли в Сочи девушку, которую унесло течением горной реки.

В пресс-службе Южного поисково-спасательного отряда МЧС России сообщили, что ЧП произошло утром 18 апреля. К спасателям обратился молодой человек, он рассказал, что его подругу унесло течением реки. Прибывшим на место сотрудникам МЧС пришлось не только спасать девушку, но и помогать местному жителю на автомобиле, он первым нашел пострадавшую, но его машина забуксовала в речном песке.

"В результате совместной работы спасатели эвакуировали 23-летнюю жительницу Кирова из русла реки Шахе в безопасное место и передали врачам скорой помощи", - добавили в ведомстве.

Внедорожник также удалось достать из русла реки.