В Узбекистане заявили о важности гендерного равенства

19 апр. 10:46

Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов сообщил, что ключевой задачей властей республики является появление 45 тысяч рабочих мест для выпускников к 2030 году.

По его словам, за последние пять лет в Узбекистане были проведены глубокие реформы для развития науки и ускорения инноваций.

"В течение 2019-2021 годов мы реализовали краткосрочную стратегию инновационного развития. В результате в Узбекистане сформирована новая инновационная система, сделаны первые шаги", - цитирует главу ведомства Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что главный упор делается на создание инновационной экосистемы в стране.

"Одно из основных направлений, конечно же, - создать прекрасную среду для исследователей, и это главное звено любой нашей стратегии и национальной политики. Число наших исследователей меньше тысячи. В развитых странах это число приближается к 4 000. Нам тоже нужно сформировать такую ​​большую экосистему", - заявил министр.

Помимо этого, Абдурахмонов рассказал о важности создания гендерного равенства в Узбекистане. По его мнению, вовлечение женщин в научную деятельность является одним из основных направлений национальной политики республики.

Также глава ведомства подчеркнул, что система образования является ключевым звеном в инновационной экосистеме. "Наша главная задача – к 2030 году создать не менее 45 тыс рабочих мест для выпускников", - отметил он, добавив, что для развития экономики внедряются принципы инноваций и создания рабочих мест в нацполитику Узбекистана.

Кроме того, Абдурахманов поставил задачу войти в число 50 наиболее развитых стран в Глобальном инновационном индексе к 2030 году.

