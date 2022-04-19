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Филиал финансовой пирамиды уничтожили в Актобе

Филиал финансовой пирамиды уничтожили в Актобе

Очередную финансовую пирамиду GAP обнаружили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники действовали в Актобе. Как установило следствие, они предлагали людям ражданам купить жилье или машину с первоначальным взносом в размере 10%, таким образом привлекая активы в пирамиду.

Ведется досудебное расследование по ч.1 ст.217 УК РК "Создание и руководство финансовой пирамидой", пишет Sputnik Казахстан.

Напомним, в прошлом месяце агентство пресекло деятельность представительств финансовой пирамиды GAP в Костанае и Шымкенте.

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