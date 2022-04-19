Любимые фильмы и книги помогут справиться с тревожностью

19 апр. 10:30

Тревожные состояния обычно связаны с ситуацией неопределенности, бороться с ними можно с помощью любимых книг, фильмов, музыки, советует руководитель отдела экстренной психологической помощи Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, пишет Агентство городских новостей "Москва".

"Для борьбы с тревогой рекомендуется переслушивать знакомую приятную музыку, аудиокниги или пересматривать знакомые фильмы. Знакомое воспринимается как стабильность, а стабильность - как комфорт. Психика узнает знакомый текст и воспринимает его как "безопасный", - объяснила она.

Психолог объяснила, что мозгу, для восприятия хорошо знакомого, не нужно заниматься размышлениями. При этом выбирать нужно то, что вызывает положительные эмоции. "Что читать - добрые сказки или книги ужасов - неважно. Зависит от самого человека, от личных предпочтений. Главное, чтобы это вызывало положительные впечатления", - отметила Ермолаева.

Резкие изменения в жизни при наличии фонового состояния тревожности крайне нежелательны. "Любой выход из зоны комфорта вызывает состояние тревожности. Не нужно этого делать, если у человека и так нет стабильности, есть тревога. Лучше не совершать поездок, которые не связаны с комфортом, каких-то экстремальных, длительных путешествий, не менять работу, не начинать новое обучение", - предупредила психолог.