Города Юга России и СКФО примут Парады Победы

19 апр. 10:29

В торжественных парадах, которые пройдут на территории 10 городов на территории ЮФО и СКФО в честь 77-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне, примут участие около 12 тыс военнослужащих и представителей других ведомств, - сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Парады 9 мая пройдут в городах-героях Волгограде, Новороссийске, Севастополе, Керчи, а также Ростове-на-Дону, Владикавказе, Ставрополе, Каспийске, Симферополе и Новочеркасске", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

В праздничном шествии будет задействовано свыше 300 единиц современных образцов вооружения, военной техники и авиации, а также исторической техники времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Также более чем в 80 городах и населенных пунктах, где дислоцируются соединения, воинские части и подразделения ЮВО, в честь Дня Победы будут организованы торжественные мероприятия, - говорится в сообщении пресс-службы округа.