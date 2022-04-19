В МВД анонсировали изменения в КоАП о высылке мигрантов, совершивших грубые правонарушения

19 апр. 10:26

Министерство внутренних дел планирует внести изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, согласно которым грубо нарушивших закон мигрантов будут высылать из России, заявила начальник ГУВМ МВД РФ генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова.

"Планируется внесение изменений в кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающих высылку иностранных граждан, совершивших грубые административные правонарушения, в том числе нарушения общественного порядка", - приводит ее слова РИА Новости.

Казакова напомнила, что с 29 декабря прошлого года иностранцы должны проходить государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование, исключение делается для граждан Беларуси, представителей международных организаций и членов их семей, а также детей до шести лет.