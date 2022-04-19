СМИ: в Россию снова поставляются индийский чай и продукты питания

19 апр. 10:16

На прошлой неделе были возобновлены поставки из Индии в Россию чая и продовольствия, пишет газета The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, в Россию уже отправлены грузы чая, кофе, риса, фруктов, морепродуктов, кондитерских изделий. В основном поставки производятся через порты в Грузии.

Платежи "в максимально возможном объеме" осуществляются в рублях и рупиях, некоторые банки также проводят платежи в евро, говорится в материале. Платежи по сделкам обслуживают Bank of Maharashtra с индийской стороны, а также Сбербанк и Альфа-банк с российской стороны.

Россия - один из главным потребителей чая в мире, ежегодно в страну ввозится порядка 45 млн кг индийского чай.

Ранее поставки были приостановлены из-за неопределенности, вызванной западными санкциями против России.