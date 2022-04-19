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Почти сорок нелегальных оружейных мастерских ликвидировала ФСБ по всей России

Почти сорок нелегальных оружейных мастерских ликвидировала ФСБ по всей России

ФСБ осуществила очередную спецоперацию против незаконных "оружейников" в нескольких десятках регионах, ликвидировав 38 мастерских по переделке оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом рассказали в спецслужбе.

"Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - цитирует сообщение "Интерфакс".

Операция проводилась в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Краснодарском крае, Крыму, Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Севастополе и других субъектах.

В результате из незаконного оборота удалось изъять 560 единиц отечественного и иностранного огнестрельного оружия, в том числе 21 пулемет и 30 автоматов, а также более 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 тыс патронов и сто приборов для бесшумной стрельбы, а также основные части и комплектующие огнестрельного оружия.

"Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом средств поражения, продолжается", - отметили в службе.

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