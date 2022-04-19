На жителей Кубани обрушился "грязный" дождь

19 апр. 10:08

Жители Кубани в соцсетях пожаловались на странный дождь, прошедший накануне вечером: после него на их машинах и одежде остались грязные следы. Видео поделились жители Краснодара и Сочи, но в пабликах пишут, что такие же дожди прошли еще в Геленджике и Новороссийске.

В территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС министерства ГО и ЧС по краю телеканалу "Краснодар" объяснили, что следы на автомобилях и одежде могли остаться после осаживания частиц, которые находятся в воздухе последние трое суток. Они витают в приземном слое атмосферы при штилевой погоде, - передает портал Юга.ру.

Сегодня на Кубани снова ожидаются дожди, местами гроза и град. Температура воздуха днем составит 20-25 тепла, скорость ветра - 5-10 м/с с порывами до 12-14 м/с.

В Краснодаре ожидается +17 и дождь.